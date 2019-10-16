تركيا تحظر "البيع على المكشوف" لأسهم 7 بنوك كبرى

قررت هيئة سوق المال التركية فرض "حظر مؤقت" على تداول أسهم سبعة بنوك تركية كبرى بنظام "البيع على المكشوف " (شورت سيلنج) وفي أعقاب إعلان السلطات القضائية الأمريكية

التحقيق مع مصرف "هال بنك" التركي المملوك للدولة لاتهامه بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قرار حظر "البيع على المكشوف" لأسهم البنوك يدخل حيز التطبيق اليوم الأربعاء، دون تحديد موعدلإنهاء العمل به.

كانت السلطات الأمريكية قد اتهمت أمس "هال بنك" التركي بالمساهمة في مؤامرة كبرى لانتهاك الحظر المفروض على تعامل إيران مع النظام المالي الأمريكي، مشيرة إلى أن شخصيات رسمية رفيعة المستوى في إيران وتركيا متورطة في المؤامرة.

يذكر أن سهم "هال بنك" فقد 23% من قيمته منذ بداية العام الحالي، في حين ارتفع مؤشر أسهم البنوك التركية الذي يضم 13 سهما بنسبة 11% خلال العام.

يأتي ذلك فيما أصبحت تركيا في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي مع بدء عمليتها العسكرية في سورية وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي سلسلة من العقوبات على تركيا بما في ذلك زيادة الرسوم المفروضة على صادرات الصلب التركي وفرض عقوبات على ثلاثة وزراء أتراك.

