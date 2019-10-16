مقتل 3 مسلحين في اشتباكات مع القوات الهندية بكشمير

لقي ثلاثة عناصر مسلحة حتفهم إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن الهندية اليوم الأربعاء في مدينة "أنانتناج" الواقعة بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الاشتباكات اندلعت عقب ورود تقارير تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".