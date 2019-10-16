المكسيك: مقتل 15 شخصا في معركة بالأسلحة النارية

أعلنت سلطات الأمن العام بولاية غيريرو المكسيكية اليوم الأربعاء، أن 15 شخصا قتلوا في معركة بالأسلحة النارية بالولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.

وقالت سلطات الأمن العام - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز عربية) - إن " هذه الواقعة تعتبر ثاني واقعة قتل جماعي تشهدها المكسيك خلال يومين، إذ قالت الحكومة الاتحادية إن 14 شرطيا قتلوا في هجوم بولاية ميتشوكان غرب المكسيك في واحدة من أشد الضربات التي تتعرض لها قوات الأمن منذ تولي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور السلطة في ديسمبر الماضي".

وذكرت وزارة الأمن في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) إنها تستنكر الهجوم الذي أودى بحياة 14 من أفراد الشرطة ببلدية أجليليا في ولاية ميتشوكان التي تتعرض بشكل متكرر لأعمال عنف بين عصابات المخدرات المتنافسة.