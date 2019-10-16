الاتحاد الأوروبي: محادثات البريكست لم تحقق أي تقدم

فشل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون في تحقيق انفراجة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال جلسة محمومة طوال الليل وسيواصلون السعي للتوصل إلى حل وسط عشية قمة الاتحاد الأوروبي الحاسمة يوم الخميس.



وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، طلب عدم ذكر اسمه لأن المفاوضات لا تزال جارية، "استمرت المناقشات حتى وقت متأخر من الليل وستستمر حتى اليوم".



كان الجانبان يأملان أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانطلاقات الخاطئة والانتكاسات المفاجئة، قد يتم تحديد صفقة انفصال نظيفة لمغادرة بريطانيا الكتلة في غضون الساعات القادمة.



تأتي قمة قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس قبل أسبوعين فقط من موعد المغادرة المقرر للمملكة المتحدة في 31 أكتوبر.



قام وزير البريكست البريطاني، ستيفن باركلي، بزيارة في اللحظة الأخيرة للقاء زملاء الاتحاد الأوروبي، وأرجأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعًا لمجلس الوزراء - ما يشير إلى أن المحادثات حول صفقة الانفصال قد وصلت إلى نقطة حرجة.