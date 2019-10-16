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عالم

العفو الدولية ترحب بتجميد فولكسفاجن إنشاء مصنع لها في تركيا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:21 ص
جريدة الدستور
وكالات
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رحبت منظمة العفو الدولية بقرار شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات بشأن تجميد خطط إنشاء مصنع للشركة في تركيا، حتى إشعار آخر.
وقال الخبير الاقتصادي بالمنظمة في ألمانيا، ماتياس يون، في تصريح لصحيفة "هانوفرشيه ألجماينه تسايتونج" اليوم الأربعاء: "نرحب بأخذ شركات مثل فولكسفاجن الظروف الأساسية لحقوق الإنسان أيضا في الاعتبار وبشكل واضح، عند اتخاذ قراراتها".
ورأى يون أن مراعاة ظروف حقوق الإنسان في القرارات الاقتصادية من واجبات الشركات على مدار جميع مراحل التوريد والاستثمار.
وكانت شركة فولكسفاجن قد أعلنت تأجيل قرار إنشاء مصنع لها بالقرب من مدينة ازمير وذلك في ضوء العملية العسكرية لتركيا في شمال سوريا.
وقال متحدث باسم الشركة أمس الثلاثاء إن مجلس إدارة الشركة قرر تأجيل قراره بشأن المصنع الجديد.
وقوبل قرار الشركة بترحيب من جانب ممثلين عن الاقتصاد أيضا، حيث طالب فولكر شميت، المدير التنفيذي لاتحاد HAZ لأرباب العمل بولاية سكسونيا السفلى، بأن يكون هناك مزيد من النقاشات بشأن مدى إمكانية الثقة في تركيا فيما يتعلق بالجانب السياسي، وقال إن تركيا كانت عام 2015 تمثل معجزة اقتصادية، ولكن 90% من الشركات الأعضاء بالاتحاد أصبحت عام 2018
لا ترى وجود ضمانات قانونية أو ضمانات تخطيط، في تركيا.
يشار إلى أن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا قوبلت بانتقادات واسعة على الصعيد الدولي.

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