ارتفاع عدد قتلى ضحايا إعصار "هاجيبيس" في اليابان إلى 73

ذكرت السلطات اليابانية صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار "هاجيبيس"، الذي ضرب اليابان يومي السبت والأحد الماضيين، إلى 73 قتيلا كما يسابق عمال الإنقاذ الزمن لتحديد مكان 14 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن اليابان لا تزال تسعى جاهدة للحصول على صورة كاملة عن الضرر حيث قالت وزارة البنية التحتية إنه قد تم تأكيد انهيار سدود في 73 موقعا على طول 52 نهرا، لكن المسؤولين قالوا إن حجم الأضرار لا يزال غير واضح لأنه لا يمكن الوصول لبعض المناطق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

كما تسبب أقوى إعصار ضرب اليابان منذ عقود في الانهيارات الطينية وانقطاع الكهرباء والمياه في أنحاء مختلفة من البلاد.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي في اجتماع فرقة العمل المعنية بالكوارث أمس الثلاثاء إن الحكومة ستستخدم الأموال الاحتياطية، وإذا لزم الأمر، ستضع ميزانية تكميلية لأعمال إعادة الإعمار.

