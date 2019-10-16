أستراليا تأمل في تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة مع 3 دول

قال وزير التجارة الأسترالي سايمون برمنجهام اليوم الأربعاء، إن بلاده ترغب في أن تدخل اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع كل من هونج كونج وإندونيسيا وبيرو حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الوزير الاسترالي قدم تشريعا إلى البرلمان يهدف إلى التصديق على معاهدات التجارة الثلاث، مشيرة إلى أن اتفاق هونج كونج يعترف بوضعها المنفصل في إطار "دولة واحدة ونظامان" في الصين.



وأعرب الوزير عن أمله في أن يقر مجلس الشيوخ المعاهدات بحلول ديسمبر المقبل، موضحا أن الحكومة الإندونيسية أبلغته بأنها تعمل في إطار زمني مماثل.



كما أشار إلى أن هونج كونج وبيرو قد أنهيا بالفعل إجراءات تشريعية محلية لتطبيق هذه الاتفاقيات.



يذكر أن استراليا قد أبرمت اتفاقية تجارية حرة ثنائية مع الصين في عام 2015.