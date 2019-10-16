موسكو: أمريكا تنتهك التزاماتها بعدم إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس

أعلن نائب الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية ميجيل دي سيربا سواريس أكد خلال اجتماع أن أمريكا انتهكت التزاماتها بعدم إصدار تأشيرات لعدد من الدبلوماسيين.



وقال كوزمين - اليوم الأربعاء - "لقد أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية في بيانه أن الدولة المضيفة (الولايات المتحدة) انتهكت التزاماتها بعدم إصدار تأشيرات، ومنع وصول دبلوماسيينا إلى الولايات المتحدة واقترحنا نشر هذا البيان".



وأضاف "تؤكد الولايات المتحدة أنها تبذل قصارى جهدها للنظر في قضية منح التأشيرات وأنها تتلقى عددا كبيرا من الطلبات ولا تعلق على الحالات الفردية لإصدار التأشيرات، وفي الحالات التي لا يتم إصدار التأشيرات فيها لا يتم إصدارها لأسباب تتعلق بالأمن القومي وهي حجة سخيفة للغاية".



وأشار كوزمين إلى أن "هذه الحجة تبدو سخيفة لكن تعتبر الحجة القانونية الوحيدة، ونحن نعتبرها ذريعة فقط وليست حجة حقيقية".

يشار إلى أنه في سبتمبر رفضت واشنطن إصدار تأشيرات دخول ل(10) أعضاء من الوفد الروسي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت موسكو "إن الخطوة الأمريكية تمثل انتهاكا للالتزامات الدولية".