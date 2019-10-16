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اقتصاد

كوريا الجنوبية تخفض سعر الفائدة لمستوى قياسي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
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خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء سعر الفائدة المرجعي لمستوى قياسي، وسط مخاوف من عوامل عدم يقين خارجية متزايدة، بعد خفضه بـ25 نقطة أساسية قبل 3 أشهر.

وقرر حاكم البنك المركزي الكوري الجنوبي، لي جو-يول ومعه الأعضاء الستة الآخرون في مجلس السياسات بالبنك، تخفيض معدل الإقراض المرجعي لسبعة أيام، من 1.50% إلى مستوى منخفض قياسي غير مسبوق وهو 1.25%.

كان مقررو السياسات بالبنك المركزي الكوري الجنوبي قد خفضوا السعر المستهدف بربع نقطة مئوية في يوليو.

وجاء خفض سعر الفائدة هذا متماشيا مع توقعات السوق. ووفقا لاستطلاع أجرته رابطة الاستثمار المالي الكورية وشمل 200 خبير بمجال الدخل الثابت، توقع 65% منهم المزيد من السياسة النقدية المتكيفة أو المرنة.

وخلال اجتماع معني بأسعار الفائدة، في أغسطس، أشار البنك المركزي الكوري الجنوبي إلى خفض الفائدة، حيث تبنى اثنان من أعضاء مجلس السياسة النقدية السبعة، خفض المعدل بـ25 نقطة مئوية.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة المستهدف من معدل 2.00 - 2.25% إلى 1.75 - 2.00% الشهر الماضي، تاركا الباب مفتوحا أمام البنك المركزي الكوري لمزيد من السياسة النقدية المرنة.

ورسمت المؤشرات الاقتصادية صورة قاتمة لأسباب أساسية تتعلق بعوامل عدم يقين خارجية، مثل الخلاف التجاري العالمي، والاتجاه التنازلي المستمر لدورة الأعمال وخاصة صناعة أشباه الموصلات، وهي دعامة أساسية لصادرات كوريا الجنوبية.

وعدّل صندوق النقد الدولي توقعه للنمو لعام 2019 بالنسبة لاقتصاد كوريا الجنوبية وخفضه إلى 2.0% من 2.6%، توقعها قبل 6 أشهر. وخفض توقعاته للنمو لعام 2020 من 2.8% إلى 2.2%.

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