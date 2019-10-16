لقاء بوتين مع ولي عهد أبو ظبي يتصدر صحف الإمارات

تصدرت جولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنطقة وزيارته دولة الإمارات ومن قبلها المملكة العربية السعودية عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء، إضافة إلى العملية العسكرية التركية في سوريا.



أبرزت صحيفة البيان لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث استقبل بن زايد بوتين الذي وصل في زيارة إلى الإمارات، مؤكدا أن زيارة الرئيس بوتين تاريخية، وتجسّد قوة العلاقات الإماراتية - الروسية، مرحبًا بضيف البلاد الكبير ضيفًا عزيزًا على الإمارات وشعبها.



وقال الشيخ بن زايد في تدوينة عبر حساب «تويتر» الرسمي لأخبار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «أرحّب بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين ضيفًا عزيزًا على الإمارات وشعبها، زيارة تاريخية تجسد قوة العلاقات الإماراتية - الروسية، ماضون معًا نحو تعزيزها على المستويات كافة لمصلحة بلدينا الصديقين».



وتوجه الزعيمان إلى قصر الوطن، حيث مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي ـ لدى وصوله إلى القصر.



فيما اهتمت صحيفة "الاتحاد" بالتحركات الأمريكية إزاء العملية العسكرية التركية في سوريا، حيث بات عدد النواب الأمريكيين، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الداعين إلى فرض عقوبات مشددة على تركيا في تزايد مستمر.