إيطاليا تنقذ 240 مهاجرًا في حادثة غرق

أعلنت السلطات الإيطالية أن زوارقًا تتبع لخفر السواحل والشرطة المالية أنقذت 290 مهاجرا كانوا على قارب في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، على بعد حوالي 32 ميلًا من جزيرة لامبيدوزا الصقلية.



وذكرت أن السلطات البحرية ينتظر تعليمات عن "مرفأ آمن" لإنزال المهاجرين المنقذين.



ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه خفر السواحل مساء أمس الثلاثاء أن غواصيها تمكنوا، عبر روبوت مائي، من التعرف على 12 جثة، من بينها إمراة شابة وطفلها الرضيع، على القارب الذي تعرض لحادثة غرق في 7 أكتوبر الجاري، تمّ العثور عليه على عمق 60 مترا على بعد ستة أميال جنوب لامبيدوزا.