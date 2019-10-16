بومبيو: انتخابات الرئاسة بتونس "علامة ديمقراطية فارقة"

هنّأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشعب التونسي ورئيسه الجديد قيس سعيّد، قائلًا إن انتخابه شكّل "علامة فارقة مهمّة على طريق الديموقراطية في تونس".



وقال بومبيو في بيان "أهنّئ الشعب التونسي الذي مارس خلال عطلة نهاية الأسبوع حقّ التصويت الذي ناله بشقّ الأنفس".



وأضاف أنّ "الولايات المتحدة تتطلّع إلى العمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيّد لمواصلة التعاون الطويل الأمد بين بلدينا".



وانتخب قيس سعيّد، أستاذ القانون، رئيسًا لتونس الأحد بأكثرية ساحقة ناهزت 73% في المئة من الأصوات، مقابل 27% من الأصوات لمنافسه رجل الأعمال الملاحق قضائيًا نبيل القروي.



بينما احتفلت تونس بنتائج الانتخابات التي تأتي بعد أعوام طويلة من بعد الربيع العربي.