4.7 مليون ناخب يشاركون في الاقتراعات الكندية المبكرة

تشير التقديرات إلى أن 4.7 مليون ناخب قد شاركوا بالاقتراعات الكندية المبكرة خلال نهاية الأسبوع، وفقا لما أعلنته لجنة الانتخابات الكندية يوم الاربعاء.



ويمثل الرقم 29% زيادة عن انتخابات عام 2015 وكافة الانتخابات المبكرة المسجلة الأخرى.



وخلال انتخابات عام 2015، شارك 3.65 مليون كندي بالانتخابات المبكرة.



وافتتحت الانتخابات المبكرة يوم الجمعة واستمرت خلال نهاية الأسبوع وعطلة عيد الشكر بالبلاد.



واشارت المعطيات التي نشرتها لجنة الانتخابات الكندية إلى أن 1.24 مليون ناخب قد ادلوا باصواتهم يوم السبت، بينما شارك 1.6 مليون بالانتخابات المبكرة يوم الإثنين وهو عطلة عيد الشكر في البلاد. وشهد يوما السبت والأحد مشاركة 977 ألفا و915 ألفا على التوالي.



قال رئيس لجنة الانتخابات، ستيفان بيرولت، في تصريح صحفي "إن هناك المزيد والمزيد من الكنديين ينتهزون فرصة الاقتراع المبكر، للإدلاء بأصواتهم".



وأشار إلى أن لجنة الانتخابات الكندية تستعد لتوفير المزيد من الموارد لضمان مشاركة الجميع بالانتخابات المقررة في الـ21 من اكتوبر الحالي.