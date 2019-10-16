جماهير الزمالك تتوافد على مطار القاهرة لاستقبال "كوماندوز" اليد

توافد عدد كبير من جمهور نادي الزمالك على صالة ٢ بمطار القاهرة الدولي لاستقبال فريق كرة اليد المتوج بكأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري منذ أيام قليلة.



كان فريق الزمالك قد تغلب في المباراة النهائية علي فريق سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى نهائي النسخة التي اختتمت بالرأس الأخضر ليصل الأبيض إلى النجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه.