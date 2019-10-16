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جماهير الزمالك تتوافد على مطار القاهرة لاستقبال "كوماندوز" اليد
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:10 ص
أحمد فودةطباعة
توافد عدد كبير من جمهور نادي الزمالك على صالة ٢ بمطار القاهرة الدولي لاستقبال فريق كرة اليد المتوج بكأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري منذ أيام قليلة.
كان فريق الزمالك قد تغلب في المباراة النهائية علي فريق سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى نهائي النسخة التي اختتمت بالرأس الأخضر ليصل الأبيض إلى النجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه.
كان فريق الزمالك قد تغلب في المباراة النهائية علي فريق سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى نهائي النسخة التي اختتمت بالرأس الأخضر ليصل الأبيض إلى النجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه.