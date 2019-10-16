قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة 3 متهمين بسرقة فيلا رجل أعمال بالتجمع، للمحاكمة الجنائية.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2834 لسنة 2019، أن المتهمين هم "ولاء. م"، و"إبراهيم. ع"، و"أيمن. م".



وكشفت اعترافات المتهمين أمام النيابة، أنهم ارتكبوا واقعة سرقة فيلا رجل أعمال، والتعدي على حارسها بالشوم والشروع في قتله.



واقر المتهمون أنهم كانوا يراقبون الفيلا قبل ارتكابهم للواقعة بأربعة أيام، وتأكدوا أنها خالية وأن أصحابها مسافرين، وتمكنوا من سرقة 3 شاشات ال جي، ومصوغات ذهبية تقدر بـ30 ألف جنيه، ومبلغ مالي 28 ألف جنيه، و1000 دولار.



وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد قيام 3 عاطلين بالتعدي على حارس عقار، وسرقة الفيلا التي يقوم بحراستها، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.



وبإجراء التحريات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت الواقعة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا ببيع المسروقات وإنفاق الأموال على أغراضهم الشخصية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.