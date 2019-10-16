استعجال التحريات حول سرقة سيارة من سائق بعد تخديره بالسيدة زينب

كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب الجزئية، أن العاطلين المتهمين بسرقة سيارة من سائق بعد تخديره بدائرة القسم، سبق إتهامهما والحكم عليهما في 35 قضية متنوعة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين.



تحقيقات النيابة، كشفت أيضًا تلقي قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من سائق بشركة سياحة بأنه أثناء توقفه بالسيارة قيادته "تابعة للشركة محل عمله" أمام أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة قصر النيل، طلب منه شخصان لا يعلم بياناتهما، توصيلهما إلى إحدى الأماكن بنطاق محافظة الجيزة، وأثناء سيرهما تظاهر أحدهما بإصابته بحالة إعياء، وتوجه بهما إلى أحد المستشفيات بدائرة القسم، وعند وصولهم قاما بتخديره عن طريق مشروب يحتوى على مادة مخدرة أفقدته الوعي، وعقب إفاقته اكتشف سرقة السيارة قيادته، والهاتف المحمول الخاص به، واتهمهما بسرقته.



وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات أكدت صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة مركز بنها بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية، تم استهداف المذكورين وضبطهما أثناء تواجدهما بمسكنهما.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بإرتكاب الواقعة، بأسلوب "التخدير"، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليهما بمكان إخفائهما، وأنكرا سرقتهما للهاتف المحمول، وبإستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان والسيارة واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.