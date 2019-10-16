"إشاعات إشاعات".. مجانا على مسرح سعد زغلول الثقافى

ضمن مبادرة "مسرح المواجهة والتجوال" التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، العرض المسرحي "إشاعات إشاعات" في تمام السادسة والنصف مساء بمركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة، يستمر العرض يوميا ما عدا الجمعة ولمدة ١٠ أيام بالمجان، وذلك بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية.



"إشاعات إشاعات" من إنتاج شعبة مسرح المواجهة والتجوال بالمسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، وهو أول إنتاج للشعبة منذ إنشائها، وهي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات.



العرض من تأليف متولي حامد، والبطولة للفنانين "سكر الشريف، عاطف عبد الوهاب، زكريا معروف، كريم الباسطي، مدرونا سليم، أيمن عبد الرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبد الجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله"، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر،ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، اضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.