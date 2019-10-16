رسميًا.. الزمالك يواجه المقاولون السبت المقبل بدلًا من الأهلى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب الأربعاء المقبل ببطولة الدوري الممتاز، بدلًا من مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي.



وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا جاء نصه كالتالي:

"تقديرًا للتعليمات الأمنية وحفاظًا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديًا لأي تأجيلات أخرى قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون العرب مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة، وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون العرب ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت 19 أكتوبر الحالي باستاد السلام".