مصرع 22 شخصًا فى انهيار أرضى بإثيوبيا

لقي 22 شخصًا على الأقل مصرعهم، في انهيار أرضي بمنطقة كونتا جنوب أثيوبيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



ونقلت القناة الحكومية عن مكتب رئيس الإقليم قوله إن المساعدات تصل إلى المناطق المتضررة، محذرًا من أن استمرار هطول الأمطار الشديدة قد يتسبب في حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية.



ويُعد الوقت الحالي موسم الأمطار في جنوب أثيوبيا ودول أخرى في المنطقة.