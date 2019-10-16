اليوم.. "اليونانيون فى مصر خلال القرن الــ 20" بالقومى للترجمة

تحت رعاية السفارة اليونانية بالقاهرة، وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية لوزارة الثقافة٬ وبدعم الجمعية اليونانية بالقاهرة٬ تقام في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء٬ بالقاعة الكبرى في المركز القومي للترجمة٬ في مقره الكائن بساحة الأوبرا. ندوة ثقافية تحت عنوان "اليونانيون في مصر خلال القرن العشرين".



هذا ويشارك في الندوة نخبة من الأساتذة والباحثين المتخصصين من اليونان ومصر، وهم:د. ألكسندروس كيترويف، د. آنا كوستانديندو٬ د.انجلوس دالاخانيس من اليونان، د. عماد أبوغازي٬ د. محمد عفيفي، والفنان والكاتب وجيه وهبة من مصر، في ثلاث حلقات نقاشية، باللغة اليونانية والعربية ويصاحبها ترجمة فورية.



يشار إلى أن التواجد اليوناني في مصر بدأ منذ أواخر القرن الـ18 وازدادت هجرتهم إلى مصر في ظل حكم محمد علي باشا، واشتهروا بدأبهم على العمل في التجارة، وعملوا في مختلف الحرف والمهن، حتى إن عددهم بلغ نصف عدد سكان الإسكندرية في عهد الخديوي إسماعيل. ومن أشهر اليونانيين الذين عاشوا في الإسكندرية٬ الشاعر كونستنتين كفافيس.