تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل شاب بالطالبية

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شاب بالطالبية؛ بسبب ركن الضحية لدراجته البخارية بمدخل عقار يقيمان به.



كان قد تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغًا يفيد مقتل شاب يدعى "خالد. ا"، نتيجة الاعتداء عليه بشومة على رأسه، وإصابته بكسر بالجمجمة، ونزيف، أدى إلى مقتله.



بإجراء التحريات، تبين للعقيد محمد أمين، مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب، وكيل فرقة المباحث الجنائية، أن جار المجني عليه "محمد. ا"، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى على الضحية بشومة؛ بسبب ركن المجني عليه دراجته البخارية بمدخل العقار الذي يقيمان به.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، عقب هروبه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه حتى تم التجديد له في الموعد المحدد.