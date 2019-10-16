حبس 4 بلطجية يفرضون الإتاوات على سائقى السرفيس بخط المرج

قررت نيابة المرج، حبس 4 بلطجية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لفرضهم الإتاوات على سائقي السرفيس.



كان قد شن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العام، بالاشتراك مع ضباط قسم مباحث المرور، حملة استهدفت موقف سرفيس خط المرج لضبط كل ما يخل بالأمن العام.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 5 آلاف جنيه، وتبين قيامهم بفرض الإتاوات على قائدي السيارات الأجرة وتحصلهم منهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارتة" دون وجه حق.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم المؤثم، وتحررت المحاضر اللازمة وعرضهم على النيابة العامة التي أمرت بما سبق.