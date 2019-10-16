اليوم.. عرض فيلم "the mule" بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية٬ التابع للمركز القومي للسينما٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "the mule"، من بطولة وإخراج النجم العالمي٬ كلينت ايستوود٬ وشاركه البطولة: برادلى كوبر٬ روبرت لاساردو٬ ديان ويست٬ لورين دين٬ وتايسا فارميجا.



يذكر أن الفيلم من إنتاج 2018، وتبلغ مدة عرضه 115 دقيقة٬ ونال جائزة جولدن تيلر أوراد٬ كما تنافس على جائزة أحسن دراما للتيلر٬ وأحسن مكساج تليفزيونى في مسابقة الجولدن جلوب.



تدور أحداث الفيلم حول قصة إيرل ستون، الرجل التسعيني المتخصص في علم الأشجار، وأحد الأبطال الذي شاركوا في الحرب الكورية، والذي يلقى القبض عليه بعد محاولته تهريب شحنة ضخمة من الهيروين تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار عبر حدود ولاية إلينوي الأمريكية لصالح إحدى عصابات المخدرات المكسيكية.