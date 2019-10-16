تفاصيل اعترافات تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالسلام

استمعت نيابة السلام، لأقوال المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه بالسلام.



وأقر المتهمون أمام النيابة، أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات، مؤكدين أنهم نفذوا 5 جرائم سرقة سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع والتغافل، وقاموا ببيع السيارات وتوزيع عائدها على أفراد العصابة.



كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، بتواجد إحدى السيارات المتروكة بمنطقة تقسيم أمنحتب شارع الأربعين، وعلى الفور انتقل الرائد محمد محفوظ الصيرفي الضابط بوحدة مباحث القسم، وتمكن من تحديد السيارة المشار إليها.



وبالكشف الفني على السيارة أمكن تحديد مالك السيارة، وتبين أنه "محمد. ن"، 24 سائق، وباستدعائه قرر بسابقة قيام شخصان " أدلى بأوصافهما التقريبية " باستيقافه بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، والاستيلاء منه على السيارة ملكه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء ولاذا بالفرار، وأنه كان في سبيله لتحرير محضر بالواقعة.



وبإعداد الأكمنة بمحيط مكان تواجد السيارة، أمكن ضبط كلًا من "حمادة. س"، 36 سنة، عاطل، (مسجل خطر)، و"أحمد.م"، 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 934 لسنة 2017م السلام ثان "سرقة متنوعة"، أثناء حضورهما لاستقلال السيارة وبحوزتهما "سلاح ناري" بندقية خرطوش، و6 طلقات من ذات العيار، وطبنجة صوت معدلة عيار 9 مم، وطبنجة صوت عيار 9 مم، وسلاح أبيض "خنجر"، و2 قناع أسود، وهاتف محمول"، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.