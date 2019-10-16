الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الموافق 17 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

حوادث

تفاصيل اعترافات تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالسلام

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:13 ص
جريدة الدستور
طباعة
استمعت نيابة السلام، لأقوال المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه بالسلام.

وأقر المتهمون أمام النيابة، أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات، مؤكدين أنهم نفذوا 5 جرائم سرقة سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع والتغافل، وقاموا ببيع السيارات وتوزيع عائدها على أفراد العصابة.

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، بتواجد إحدى السيارات المتروكة بمنطقة تقسيم أمنحتب شارع الأربعين، وعلى الفور انتقل الرائد محمد محفوظ الصيرفي الضابط بوحدة مباحث القسم، وتمكن من تحديد السيارة المشار إليها.

وبالكشف الفني على السيارة أمكن تحديد مالك السيارة، وتبين أنه "محمد. ن"، 24 سائق، وباستدعائه قرر بسابقة قيام شخصان " أدلى بأوصافهما التقريبية " باستيقافه بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، والاستيلاء منه على السيارة ملكه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء ولاذا بالفرار، وأنه كان في سبيله لتحرير محضر بالواقعة.

وبإعداد الأكمنة بمحيط مكان تواجد السيارة، أمكن ضبط كلًا من "حمادة. س"، 36 سنة، عاطل، (مسجل خطر)، و"أحمد.م"، 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 934 لسنة 2017م السلام ثان "سرقة متنوعة"، أثناء حضورهما لاستقلال السيارة وبحوزتهما "سلاح ناري" بندقية خرطوش، و6 طلقات من ذات العيار، وطبنجة صوت معدلة عيار 9 مم، وطبنجة صوت عيار 9 مم، وسلاح أبيض "خنجر"، و2 قناع أسود، وهاتف محمول"، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

الزراعة: استيراد 10 ملايين و757 ألف طن قمح

منذ حوالي 6 ساعات

فتح الله جولن يفضح مخطط أردوغان لتدمير تركيا

منذ حوالي 9 ساعات

"المالية" تنفى فرض ضرائب جديدة على السجائر

ads

الصور

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد: تقييم الجمهور ظلمنى و"مش زعلان" من أبوتريكة (فيديو)

فتح الله جولن يفضح مخطط أردوغان لتدمير تركيا

رسميًا.. الزمالك يواجه المقاولون السبت المقبل بدلًا من الأهلى

أول تعليق لـ"صلاح" بعد صوره مع العارضة البرازيلية

أيام زمان

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

"قفزة من الشباك" أنقذت محمد فوزي من تحرش عجوز به في بدايته الفنية

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الشموع المعطر تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الرئة

أفضل المأكولات للتخلص من انتفاخ المعدة

غياب التوعية يهدد بزيادة عدد مريضات سرطان الثدي بإيران

تطوير جهاز جديد لعلاج مرض السكر والبدانة

الرئيس نيوز

أبوالغيط: معظم الدول العربية ستساند مصر في ملف "سد النهضة"

الثلاثاء.. وزير الإسكان يواجه 33 طلب إحاطة في "النواب"

"الصحة": لا توجد حالات "التهاب سحائي" في مدارس الإسكندرية

طلاق بائن بين "حماس" ودمشق بعد تأييد الحركة لـ"نبع السلام" التركية

منوعات

ناسا تجهز فريق كامل من النساء للسير في الفضاء

الإجهاد خلال الحمل يؤدي لولادة فتاة

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019 أون لاين

نجمة بوليوود "كاجول" أحدث المنضمين لـ"نتفليكس"

كشكول

"آداب سوهاج" تحتفل باستقبال الطلاب الجدد

مصري يحصل على لقب أستاذ القرن الحادي والعشرين من جامعة في غانا

لمعلمي اللغة الألمانية.. تعرف علي شروط الحصول علي منحة تدريبية

جامعة المنوفية تتقدم فى الهندسة وعلوم الحاسب فى تصنيف THE العالمى

إسلام سياسي

سي إن إن: الحرب على داعش كانت إهدار للمال والجهد

باحث دولي: داعش شمت في انقلاب ترامب على الأكراد

موقع أمريكي : أوربا في خطر بسبب داعش

بيزنس انسايدر: داعش انتظر فرصة عودته بفارغ الصبر


زيت وسكر

حقيقة رصد حالات مصابة بالالتهاب السحائي بالمدارس 

معلومات هامة عن لجنة البت فى طلبات التصالح بمخالفات المباني

كيف استعدت الأقصر لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد؟

لمزارعى التين.. إليك أهم العمليات الواجب مراعتها!

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
القس إبراهيم سعيد.. البنّاء الحكيم
القس. رفعت فكرى
السعادة والثقة بالنفس
ثروت الخرباوي
إن الإخوان إذا دخلوا دولة أفسدوها
ماجد حبته
الرئيس التونسى.. ورجس الإخوان
المزيد

الثقافة

اليوم.. "اليونانيون فى مصر خلال القرن الــ 20" بالقومى للترجمة

"مصر وعبور 73".. ندوة بمسرح سيد درويش الليلة

اليوم.. عرض فيلم "the mule" بمركز الثقافة السينمائية

"الحكاية الحزينة لماريا ماجدالينا" رواية لمنشورات ضفاف

صفحتنا ع الفيس بوك