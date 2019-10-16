أهالى "تلبانة" بالدقهلية يشعلون النار فى منزل سيدة متهمة بقتل شاب

اشعل أهالى قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة النار في منزل سيدة متهمة بقتل شاب.



وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد العثور على جثة شاب بالقرب من أحد المصارف، وقيام الأهالي بإشعال النيران في منزل سيدة اتهموها وبناتها بقتله.



‎وأكدت تحريات المباحث أن المتوفى يدعى أحمد المتولي إبراهيم، 19 عامًا، واقتحم الأهالي منزل سيدة تدعى "فادية"، ووجدوا 4 سيدات كن بالمنزل وقت الواقعة، وانتقل ضباط المباحث وقوة من الشرطة وسيارات المطافئ للقرية، وتم القبض على المتهمة.



وكان الأهالي قد عثروا على جثة شاب بأحد المصارف بالقرية، واعترف محمد شقيق المتوفي أنه تم اختجازه وشقيقة داخل شقة سيدة، وتعرضا للضرب والتعذيب خلال عدة أيام، وأنه تم تصوير الواقعة.