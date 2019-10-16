الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الموافق 17 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

الثقافة

"الحكاية الحزينة لماريا ماجدالينا" رواية لمنشورات ضفاف

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:05 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
عن منشورات ضفاف بالتعاون مع منشورات الاختلاف٬ صدرت مؤخرًا رواية "الحكاية الحزينة لماريا ماجدالينا" من تأليف عبد القادر حميدة، من خلال تقاطع زمنين، زمن أول هو زمن حميد ريتشيكو 2007 وزمن ثان هو زمن المجحودة 1869 تحاول رواية "الحكاية الحزينة لماريا ماجدالينا"، إعطاء صوت لإمرأة إسبانية نشأت في كنف الأمير عبدالقادر الجزائري الذي رباها وزوجها من أحد خلفائه بمنطقة الجلفة.

تأتي حكايتها التي ربما تشبه كثيرًا من الحكايات في ذلك الزمن على لسانها وبضمير المتكلم، تحكي أيامها، وحنينها لوطنها، وكيف تكلمت العربية واعتنقت الإسلام، وتحاول أن تحكي لنا حكاية زوجها المغتال فجأة والذي كان خليفة للأمير عبدالقادر، سجن في بوغار ثلاث سنوات ثم أطلق سراحه ليعين آغا، وليستغل هذا المنصب حتى يحاول التجهيز لمقاومة جديدة ستنطلق في الجنوب، المستعمر يكتشف اللعبة ويدبر له مكيدة اغتيال.

ثم تحكي "ماريا عن رحيلها"، عن المؤامرة التي دبرها المستعمر ليغتالها هي الأخرى، وليمحوها من الذاكرة تمامًا، حينما يتم دفنها بعيدًا في قبر موحش مجهول، سيهتدي إليه حميد ريتشيكو ليعيد حكايتها من خلال حكايته ومن خلال تقاطع حكايات لصديقين راحلين خصوصًا وهما "الحاج الزين" و"جلول بن يحي".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق صادم من إليسا بعد حرائق لبنان (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

فتح الله جولن يفضح مخطط أردوغان لتدمير تركيا

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. الزمالك يواجه المقاولون السبت المقبل بدلًا من الأهلى

منذ يوم

تركى آل الشيخ: سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة الأهلى

ads

الصور

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد: تقييم الجمهور ظلمنى و"مش زعلان" من أبوتريكة (فيديو)

فتح الله جولن يفضح مخطط أردوغان لتدمير تركيا

رسميًا.. الزمالك يواجه المقاولون السبت المقبل بدلًا من الأهلى

أول تعليق لـ"صلاح" بعد صوره مع العارضة البرازيلية

أيام زمان

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

"قفزة من الشباك" أنقذت محمد فوزي من تحرش عجوز به في بدايته الفنية

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الشموع المعطر تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الرئة

أفضل المأكولات للتخلص من انتفاخ المعدة

غياب التوعية يهدد بزيادة عدد مريضات سرطان الثدي بإيران

تطوير جهاز جديد لعلاج مرض السكر والبدانة

الرئيس نيوز

أبوالغيط: معظم الدول العربية ستساند مصر في ملف "سد النهضة"

الثلاثاء.. وزير الإسكان يواجه 33 طلب إحاطة في "النواب"

"الصحة": لا توجد حالات "التهاب سحائي" في مدارس الإسكندرية

طلاق بائن بين "حماس" ودمشق بعد تأييد الحركة لـ"نبع السلام" التركية

منوعات

ناسا تجهز فريق كامل من النساء للسير في الفضاء

الإجهاد خلال الحمل يؤدي لولادة فتاة

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019 أون لاين

نجمة بوليوود "كاجول" أحدث المنضمين لـ"نتفليكس"

كشكول

"آداب سوهاج" تحتفل باستقبال الطلاب الجدد

مصري يحصل على لقب أستاذ القرن الحادي والعشرين من جامعة في غانا

لمعلمي اللغة الألمانية.. تعرف علي شروط الحصول علي منحة تدريبية

جامعة المنوفية تتقدم فى الهندسة وعلوم الحاسب فى تصنيف THE العالمى

إسلام سياسي

سي إن إن: الحرب على داعش كانت إهدار للمال والجهد

باحث دولي: داعش شمت في انقلاب ترامب على الأكراد

موقع أمريكي : أوربا في خطر بسبب داعش

بيزنس انسايدر: داعش انتظر فرصة عودته بفارغ الصبر


زيت وسكر

حقيقة رصد حالات مصابة بالالتهاب السحائي بالمدارس 

معلومات هامة عن لجنة البت فى طلبات التصالح بمخالفات المباني

كيف استعدت الأقصر لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد؟

لمزارعى التين.. إليك أهم العمليات الواجب مراعتها!

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
القس إبراهيم سعيد.. البنّاء الحكيم
القس. رفعت فكرى
السعادة والثقة بالنفس
ثروت الخرباوي
إن الإخوان إذا دخلوا دولة أفسدوها
ماجد حبته
الرئيس التونسى.. ورجس الإخوان
المزيد

الثقافة

اليوم.. "اليونانيون فى مصر خلال القرن الــ 20" بالقومى للترجمة

"مصر وعبور 73".. ندوة بمسرح سيد درويش الليلة

اليوم.. عرض فيلم "the mule" بمركز الثقافة السينمائية

"الحكاية الحزينة لماريا ماجدالينا" رواية لمنشورات ضفاف

صفحتنا ع الفيس بوك