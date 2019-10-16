15 مايو يسّلم 12 ملعبًا للشباب والرياضة

أصدر رئيس جهاز مدينة 15 مايو، تعليمات بضرورة العمل علي محور تنمية المدينة والاهتمام بشبابها وإظهار المدينة بالمظاهر اللائقة والذي يتناسب مع مكانتها كمدينة من مدن الجيل الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وقال رئيس الجهاز في تصريحات له إنه، من منطلق الحرص علي مستقبل المدينة المتمثل في طاقة شبابها فقد تم تفعيل تسليم وزارة الشباب والرياضة جميع الملاعب الموجودة بالمدينة ( ثلاثية - مفتوحة) وهي 2 ملعب ثلاثي و10 ملاعب مفتوحة بمجاورات المدينة المختلفة لسرعة تشغيلهم لخدمة أبناء المدينة.