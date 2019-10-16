اليوم.. بدء التفاوض المباشر بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، انطلاق التفاوض المباشر بين وفد الحكومة وحركات الكفاح المسلح اليوم الأربعاء.



وقال عضو الوفد الحكومي لمحادثات السلام السودانية محمد حسن التعايشي مساء الثلاثاء: "إن المفاوضات ستبدأ صباح الأربعاء بين وفد الحكومة، والحركات المسلحة وفصيل الحركة الشعبية – شمال برئاسة عبد العزيز الحلو".



وأكد التعايشى، فى تصريحات صحفية نقلتها صحيفة المشهد السودانية، عقب لقاء وفد الحكومة التفاوضي مع لجنة وساطة جمهورية جنوب السودان لمحادثات السلام في جوبا، انتهاء الترتيبات الفنية الرئيسة بين الوفود والوساطة حول التفاوض المباشر، مشيرًا إلى أن وفود التفاوض أعلنت مجتمعة التزامها بالانخراط فى مفاوضات جادة بغية التوصل إلى اتفاق سلام شامل يطوي صفحة الحرب فى السودان.



وأوضح التعايشى أن أطراف التفاوض ستدخل الحوار على أساس الشراكة باعتبار أن الجميع شركاء فى الكفاح والنضال وشركاء فى الثورة السودانية، مؤكدًا عدم وجود أى خلافات حول الجوانب الفنية بين الوفود أو حول مقر التفاوض.



من جانبه، قال توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية رئيس لجنة الوساطة، إن اللجنة انخرطت في مشاورات ماراثونية مع وفود التفاوض، حول أجندة التفاوض انتهت إلى انطلاق المفاوضات المباشرة اليوم الأربعاء.



وعبر عن تفاؤله بتوصل الأطراف السودانية إلى اتفاق سلام شامل يخاطب جذور المشكلة في المناطق المتأثرة بالحرب.