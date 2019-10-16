اليوم.. "المنيرة الثقافى" يعرض "جيوش الشمس"

بالتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر المجيد والعبور العظيم وسحق الغرور الصهيوني الزائف، ينظم ملتقى المنيرة الثقافي٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرض لرائعة المخرج الكبير٬ شادى عبد السلام٬ الفيلم الوثائقي النادر "جيوش الشمس" تحية الى الجنود المصريين البواسل وإلى جيشنا المقاتل العظيم، جيوش الشمس هو اسم الجيش المصري المتمركز في سيناء منذ 7000 عامًا. مدة الفيلم ثمانية وثلاثون دقيقة، يعقب الفيلم مائدة مستديرة.



يشار إلي أن "جيوش الشمس" يتضمن لقاءات مع الجنود المشاركين في الحرب، الذين عبروا عن مشاعرهم قبل وبعد الحرب، بالإضافة إلي شهادات الأبطال المصابين فى حرب أكتوبر٬ والذي يحتوى مشاهد حقيقية من أحداث حرب أكتوبر 1973. وتم تصوير الفيلم بمشاركة الفنانة نادية لطفى، التي التقت الضباط والجنود أثناء علاجهم في مستشفى القوات المسلحة.