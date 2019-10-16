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حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 16 أكتوبر
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:20 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الأربعاء 16 أكتوبر، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي.
الحمل
مهنيًا: أجواء العمل الجيدة ضرورية، ذلك بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح. لا تعامل الشريك بجفاء. فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصًا بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا.
عاطفيًا: أعط العلاقة فرصة للتقدم ودع الحياة تعود الى مجاريها، تنشأ علاقة رقيقة تتطور إلى ارتباط متين أو يخفق قلبك فجأة، فيتحول قدرك العاطفي.
صحيًا: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي آثار على صحتك.
الثور
مهنيًا: وجود القمر في برجك يجعلك تستهل يومك بمشروع ضخم جديد مهمّ جدًا يفسح أمامك فرصًا تتعلق بمستقبلك المهني
عاطفيًا: تبدلات جذرية وتتعمق علاقتك بمن تحب بفضل المغامرات والرومنسية والتفاهم المتبادل
صحيًا: كي تحافظ على قلبك وصحتك لا تولِ المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة
الجوزاء
مهنيًا: تجنّب المجازفات والمصاريف الاضافية والنشاطات الدقيقة وافعل فقط ما هو ضروي، لا تجازف ولا تختلق خصومات، إن الانفعالات تضر بمصالحك، فكن هادئًا.
عاطفيًا: قد تحتار امام غموض يطرأ أو مناورة لا تفهمها، كن هادئًا وتعامل مع المستجدات بحكمة، وتجنب الاعترافات والبوح وفضح الأسرار.
صحيًا: يجب أن تساهم في إعادة النشاط والحيوية إلى صحتك إذا كنت تشعر بالإرهاق نتيجة الضغوط الماضية.
السرطان
مهنيًا: تحصل على معنويات غير منتظرة ترفع من منسوب حماستك وندفعك الى البدء بمشروع ضخم.
عاطفيا: تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلي، ما يستوجب منك التأني في التعاطي معه.
صحيا: تكون شديد العصبية وتستنفد الكثير من الطاقة، لكن حاول أن تكون حذرًا بعض الشيء.
الأسد
مهنيًا: تبدوعلى قدر المسؤولية وتخوض تجارب ضخمة وقوية تتعلق ببعض الاستثمارات، قد تكسب تقديرًا لكفاءتك ونفوذًا جديدًا.
عاطفيًا: لا ترتبك اذا وجدت المسؤوليات كثيرة، ولا تتراجع امام الضغوط، بالتنظيم الجيد والادارة الحسنة تنجح في استعادة موقعك المميز في قلب الشريك.
صحيًا: تتفق مع المحيط على القيام بمشاريع ترفيهية إن في أحضان الطبيعة أو عرض البحر
العذراء
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم مفاجأة، قد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك الأبواب.
عاطفيًا: لا يوجد أي إنسان يعرف ما سيصيبه بعد لحظات، لكن هذا لا يعني ألا نملك أي مخططات للمستقبل، بل يتوجب عليك أن تضع أكثر من مخطط
صحيًا: العوامل الضاغطة قد تبقيك في حالة إرهاق شبه دائمة، بإمكانك التخفيف من حدتها عبر ممارسة الرياضة
الميزان
مهنيًا: وجود الشمس في برجك يجعلك تستعيد قدرتك المذهلة على المفاوضات الناجحة، فتحقق أهدافك وتنال ما سعيت له طويلًا
عاطفيًا: الوقت مناسب للاحتفالات والتسلية والسفر والعلاقات الرومنسية، ولو العابرة للعازبين، كما للسفر والرحلات الممتعة
صحيًا: اصطحاب العائلة في نزهة بالسيارة أو سيرًا على الأقدام يزيل التشنجات الناجمة عن ضغط العمل
العقرب
مهنيًا: نظرًا إلى ضيق الوقت ستضطر إلى التسرع قليلًا في المشروع الحالي، فقط احرص على ألا تفوّت أي تفصيل كبير قد يسبب مشكلة.
عاطفيًا: أناقتك وجاذبيتك تبهران الشريك، وتثيران عنده مزيدًا من الغيرة، لكن تقريب المسافات معه خطوة مهمة على الطريق الصحيح.
صحيًا: تخصيص وقت للرياضة بات ضروريًا وملحًّا أكثر من أي وقت مضى، وهو الحل الأنسب لكل ما تعانيه.
القوس
مهنيًا: يحمل هذا اليوم وعودًا وسعادة ما وانتصارًا على بعض المصاعب، شرط أن تتحلى بالدبلوماسية والليونة والصبر.
عاطفيًا: يوم هادئ عمومًا ويكون مناسبًا للبدء بعلاقة عاطفية رومانسية بعيدًا عن الأجواء الصاخبة.
صحيًا: السير في مخطط ترفيهي يبقي الأجواء الجميلة ويخفف من ضغوط العمل.
الجدي
مهنيًا: تترطب الأجواء وتكون مدخلًا الى بعض الحلول، وتتوسع أمامك دائرة الاتصالات والاجتماعيات، فتشعر بدعم معنوي وتفرح بلقاء استثنائي وتكون مرجعًا لجميع الزملاء.
عاطفيًا: بانتظارك أفراح ومستجدات سعيدة ومشاريع سفر واستثمارات ناجحة، تتغير الرياح لمصلحتك فتفتح صفحة جديدة وتبعث إليك الحيوية والنشاط.
صحيًا: تتمتع بصحة جيدة يندر أن يطرأ عليها مشاكل كبيرة، الرياضة مفيدة جدًا لك وخصوصًا إذا أردت أن تحافظ على أعصابك.
الدلو
مهنيًا: لا تكن عنيدًا فقد تضطر للعودة عن قرار معيّن أو تعديل رأي ما، لا تتكابر ولا تفرض رأيك، بل خذ بعين الاعتبار وجهات النظر المختلفة.
عاطفيًا: بالإمكان ضبط التوترات العابرة وحماية استقرار العلاقة شرط التعاطي مع الظروف والمستجدات بتعقل وروية.
صحيًا: عليك التحلي بالأعصاب المتينة والثقة بالنفس، لا تنجرف وراء الانفعالات فقد تودي بك الى الأخطار.
الحوت
مهنيًا: تكون المنافسة قوية وربما تتعقد المفاوضات لسبب أو لآخر، حاول إيجاد الحلول بروية وحكمة.
عاطفيًا: انطلاقة مميزة لصفحة عاطفية جديدة ويحالفك الحظ، يكون المزاج هادئًا وفرحًا وتشعر بالراحة الكبيرة مع الشريك.
صحيًا: الراحة النفسية والابتعاد عن ضغط العمل أو ضغط الدراسة ضروريان جدًا للجسم والعقل معًا.
الحمل
مهنيًا: أجواء العمل الجيدة ضرورية، ذلك بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح. لا تعامل الشريك بجفاء. فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصًا بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا.
عاطفيًا: أعط العلاقة فرصة للتقدم ودع الحياة تعود الى مجاريها، تنشأ علاقة رقيقة تتطور إلى ارتباط متين أو يخفق قلبك فجأة، فيتحول قدرك العاطفي.
صحيًا: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي آثار على صحتك.
الثور
مهنيًا: وجود القمر في برجك يجعلك تستهل يومك بمشروع ضخم جديد مهمّ جدًا يفسح أمامك فرصًا تتعلق بمستقبلك المهني
عاطفيًا: تبدلات جذرية وتتعمق علاقتك بمن تحب بفضل المغامرات والرومنسية والتفاهم المتبادل
صحيًا: كي تحافظ على قلبك وصحتك لا تولِ المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة
الجوزاء
مهنيًا: تجنّب المجازفات والمصاريف الاضافية والنشاطات الدقيقة وافعل فقط ما هو ضروي، لا تجازف ولا تختلق خصومات، إن الانفعالات تضر بمصالحك، فكن هادئًا.
عاطفيًا: قد تحتار امام غموض يطرأ أو مناورة لا تفهمها، كن هادئًا وتعامل مع المستجدات بحكمة، وتجنب الاعترافات والبوح وفضح الأسرار.
صحيًا: يجب أن تساهم في إعادة النشاط والحيوية إلى صحتك إذا كنت تشعر بالإرهاق نتيجة الضغوط الماضية.
السرطان
مهنيًا: تحصل على معنويات غير منتظرة ترفع من منسوب حماستك وندفعك الى البدء بمشروع ضخم.
عاطفيا: تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلي، ما يستوجب منك التأني في التعاطي معه.
صحيا: تكون شديد العصبية وتستنفد الكثير من الطاقة، لكن حاول أن تكون حذرًا بعض الشيء.
الأسد
مهنيًا: تبدوعلى قدر المسؤولية وتخوض تجارب ضخمة وقوية تتعلق ببعض الاستثمارات، قد تكسب تقديرًا لكفاءتك ونفوذًا جديدًا.
عاطفيًا: لا ترتبك اذا وجدت المسؤوليات كثيرة، ولا تتراجع امام الضغوط، بالتنظيم الجيد والادارة الحسنة تنجح في استعادة موقعك المميز في قلب الشريك.
صحيًا: تتفق مع المحيط على القيام بمشاريع ترفيهية إن في أحضان الطبيعة أو عرض البحر
العذراء
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم مفاجأة، قد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك الأبواب.
عاطفيًا: لا يوجد أي إنسان يعرف ما سيصيبه بعد لحظات، لكن هذا لا يعني ألا نملك أي مخططات للمستقبل، بل يتوجب عليك أن تضع أكثر من مخطط
صحيًا: العوامل الضاغطة قد تبقيك في حالة إرهاق شبه دائمة، بإمكانك التخفيف من حدتها عبر ممارسة الرياضة
الميزان
مهنيًا: وجود الشمس في برجك يجعلك تستعيد قدرتك المذهلة على المفاوضات الناجحة، فتحقق أهدافك وتنال ما سعيت له طويلًا
عاطفيًا: الوقت مناسب للاحتفالات والتسلية والسفر والعلاقات الرومنسية، ولو العابرة للعازبين، كما للسفر والرحلات الممتعة
صحيًا: اصطحاب العائلة في نزهة بالسيارة أو سيرًا على الأقدام يزيل التشنجات الناجمة عن ضغط العمل
العقرب
مهنيًا: نظرًا إلى ضيق الوقت ستضطر إلى التسرع قليلًا في المشروع الحالي، فقط احرص على ألا تفوّت أي تفصيل كبير قد يسبب مشكلة.
عاطفيًا: أناقتك وجاذبيتك تبهران الشريك، وتثيران عنده مزيدًا من الغيرة، لكن تقريب المسافات معه خطوة مهمة على الطريق الصحيح.
صحيًا: تخصيص وقت للرياضة بات ضروريًا وملحًّا أكثر من أي وقت مضى، وهو الحل الأنسب لكل ما تعانيه.
القوس
مهنيًا: يحمل هذا اليوم وعودًا وسعادة ما وانتصارًا على بعض المصاعب، شرط أن تتحلى بالدبلوماسية والليونة والصبر.
عاطفيًا: يوم هادئ عمومًا ويكون مناسبًا للبدء بعلاقة عاطفية رومانسية بعيدًا عن الأجواء الصاخبة.
صحيًا: السير في مخطط ترفيهي يبقي الأجواء الجميلة ويخفف من ضغوط العمل.
الجدي
مهنيًا: تترطب الأجواء وتكون مدخلًا الى بعض الحلول، وتتوسع أمامك دائرة الاتصالات والاجتماعيات، فتشعر بدعم معنوي وتفرح بلقاء استثنائي وتكون مرجعًا لجميع الزملاء.
عاطفيًا: بانتظارك أفراح ومستجدات سعيدة ومشاريع سفر واستثمارات ناجحة، تتغير الرياح لمصلحتك فتفتح صفحة جديدة وتبعث إليك الحيوية والنشاط.
صحيًا: تتمتع بصحة جيدة يندر أن يطرأ عليها مشاكل كبيرة، الرياضة مفيدة جدًا لك وخصوصًا إذا أردت أن تحافظ على أعصابك.
الدلو
مهنيًا: لا تكن عنيدًا فقد تضطر للعودة عن قرار معيّن أو تعديل رأي ما، لا تتكابر ولا تفرض رأيك، بل خذ بعين الاعتبار وجهات النظر المختلفة.
عاطفيًا: بالإمكان ضبط التوترات العابرة وحماية استقرار العلاقة شرط التعاطي مع الظروف والمستجدات بتعقل وروية.
صحيًا: عليك التحلي بالأعصاب المتينة والثقة بالنفس، لا تنجرف وراء الانفعالات فقد تودي بك الى الأخطار.
الحوت
مهنيًا: تكون المنافسة قوية وربما تتعقد المفاوضات لسبب أو لآخر، حاول إيجاد الحلول بروية وحكمة.
عاطفيًا: انطلاقة مميزة لصفحة عاطفية جديدة ويحالفك الحظ، يكون المزاج هادئًا وفرحًا وتشعر بالراحة الكبيرة مع الشريك.
صحيًا: الراحة النفسية والابتعاد عن ضغط العمل أو ضغط الدراسة ضروريان جدًا للجسم والعقل معًا.