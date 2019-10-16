اليوم.. "الحرية للإبداع" يحتفى بأبطال نصر أكتوبر

تستقبل قاعة توفيق الحكيم التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة مساء اليوم الأربعاء٬ احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر٬ بحضور الأبطال الحقيقيين أصحاب المواقف البطولية الهامة خلال حرب أكتوبر 1973. وهم: اللواء بحري نبيل عبد الوهاب٬ بطل موقعة إغراق المدمرة "إيلات". البطل هنيدي مهدي أبو شريف٬ والذي أسر أول أسير إسرائيلي٬ البطل عبد الجواد سويلم "الملقب بــ الشهيد الحي". البطل أحمد إدريس٬ والذي ابتكر شفرة خاصة باللغة النوبية٬ حتي لا تخترقها إسرائيل.



كما تتضمن الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي٬ وتكريم المجموعة 39 الكوماندوز البحري٬ مصاحبا لأوبريت الشهيد الحي "عبد الجواد سويلم" للملحن بدوي عبد الدايم والشاعر طاهر سعيد.



والبطل عبد الجواد محمد مسعد سويلم ولد في 26 أبريل 1947 في عزبة أبو عمر التابعة لمركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، أو ما بات يعرف فيما بعد بالشهيد الحي دفع معظم أجزاء جسده مقابل سحق إسرائيل وتحقيق النصر فى حرب أكتوبر.



اشترك في 18 عملية عبور خلف خطوط العدو وتمكن من تدمير 16 دبابة و11 مدرعة و2 بلدوزر وعربة جيب وأتوبيس يحمل جنودا إسرائيليين. كما شارك رفاقه في تدمير 6 طائرات إسرائيلية خلال هجومهم على مطار المليز.