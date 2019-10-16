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خطوات تقديم شكوى للشركة المصرية للاتصالات
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:42 ص
كشفت الشركة المصرية للاتصالات WE، عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2019، حيث يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وأيضًا دفع فاتورة التليفون المنزلي إلكترونيًا، وفي هذه السطور سنتعرف على خطوات تقديم شكوى للمصرية للاتصالات WE بعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اكتوبر 2019.
-إن واجهتك مشكلة في قيمة فاتورة التليفون الأرضي بعد الاستعلام عنها أو أعطال في التليفون المنزلي، سنقدم لك طريقة تقديم شكاوي للشركة المصرية للاتصالات WE.
- يتم تقديم شكوى للمصرية للاتصالات عن طريق الاتصال بخدمة عملاء الشركة رقم 111.
- وهناك طريقة آخرى وهي، إرسال إيميل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمصرية للاتصالات [email protected]
- وفي حالة عدم حل المشكلة من قبل المصرية للاتصالات يمكن الاتصال بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رقم 155، والذي يعمل من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
-إن واجهتك مشكلة في قيمة فاتورة التليفون الأرضي بعد الاستعلام عنها أو أعطال في التليفون المنزلي، سنقدم لك طريقة تقديم شكاوي للشركة المصرية للاتصالات WE.
- يتم تقديم شكوى للمصرية للاتصالات عن طريق الاتصال بخدمة عملاء الشركة رقم 111.
- وهناك طريقة آخرى وهي، إرسال إيميل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمصرية للاتصالات [email protected]
- وفي حالة عدم حل المشكلة من قبل المصرية للاتصالات يمكن الاتصال بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رقم 155، والذي يعمل من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.