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تكنولوجيا

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2019

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:39 ص
التليفون الارضي
التليفون الارضي
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كشفت الشركة المصرية للاتصالات WE، عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2019، حيث يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وأيضًا دفع فاتورة التليفون المنزلي إلكترونيًا، وفي هذه السطور سنتعرف على كيفية الاستعلام عن الفاتورة، ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2019.

فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر يتم سدادها بدءا من 15/10 ولمدة شهر حتى 14 /11 ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14/12 ثم من يوم 15/12 يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط آرسال واستقبال.

ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بقطع خدمة الإنترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2019
الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنا.

منافذ دفع فاتورة التليفون الارضى
وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

وإلى جانب الشركة المصرية للاتصالات فإن شركة اتصالات مصر تقدم أيضا خدمات السوق الأرضى كمشغل ثانى فى السوق المصرى وخدمت خدماتها فى هذا المجال منذ عدة أشهر، ويتم سداد فواتير التليفون الأرضى لشركة اتصالات مصر بشكل شهرى.

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