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تكنولوجيا

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:36 ص
جريدة الدستور
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كشفت الشركة المصرية للاتصالات WE، عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2019، حيث يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وأيضًا دفع فاتورة التليفون المنزلي إلكترونيًا، وفي هذه السطور سنتعرف على كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019.

فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر يتم سدادها بدءا من 15/10 ولمدة شهر حتى 14 /11 ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14/12 ثم من يوم 15/12 يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط آرسال واستقبال.

ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بقطع خدمة الإنترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.

منافذ دفع فاتورة التليفون الارضى
تتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

وإلى جانب الشركة المصرية للاتصالات فإن شركة اتصالات مصر تقدم أيضا خدمات السوق الأرضى كمشغل ثانى فى السوق المصرى وخدمت خدماتها فى هذا المجال منذ عدة أشهر، ويتم سداد فواتير التليفون الأرضى لشركة اتصالات مصر بشكل شهرى.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019، متاح الآن من موقع المصرية للاتصالات، وكل ما عليك فعله الدخول على موقع شركة المصرية للاتصالات، ومن ثم اختار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، واكتب كود المحافظة ثم رقم التليفون، واضغط على إظهار الفواتير المستحقة لتظهر لك قيمة فاتورة التليفون الأرضي اكتوبر 2019.

طرق دفع طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019 اون لاين
يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019 من خلال منافذ الدفع الآلي مثل فوري وأمان ومصاري، أو يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019 من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات WE إلكترونيًا، عن طريق استخدام كروت الائتمان.

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