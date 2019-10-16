تامر هدايت: مصريين الخارج سيقفون خلف الرئيس

أشاد المهندس تامر هدايت أحد الخبراء المصريين بالخارج والمشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع" والمدير الاقليمي لشركة نت سينك نت وورك بإفريقيا والشرق الاوسط وأوربا، بلقاء 35 من المصريين بالخارج اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور وزيرتي الهجرة والتخطيط.



وعبر هدايت في تصريحات له، عقب اللقاء عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي واستماعه لهم وتأكيده على أن مصر تحتاج لخبرات ابنائها في جميع أنحاء العالم.



واوضح هدايت انه، من خلال اللقاء قال الرئيس السيسي لهم إن مصر عازمة على تقديم أكبر خدمات لراحة المواطن من خلال التكنولوجيا الحديثة وادخالها في تقديم خدمات الشباك الواحد والصناعة والتجارة والسياحة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وكذلك إنشاء مدن ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وربط المدن الذكية ببعضها وكذلك الخدمات الحكومية والجامعات وتأمين الشبكات.



وأكد هدايت أن، الرؤية والاستراتيجية موجودة في مصر وواضحة لكنها تحتاج براعة وخبرات متطورة في التنفيذ والإدارة مع الاهتمام بشكل أكبر ببرامج التدريب على أعلى مستوى بمختلف المجالات وكل هذا من خلال شركات لديها خبرة في ذلك، مشيرا إلى أن المصريين في الخارج سيقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما تحتاجه الدولة وسيعملون على نقل خبراتهم.