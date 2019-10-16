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الثقافة

اليوم.. إعلان تفاصيل الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:26 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يعقد بدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر٬ في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء٬ مؤتمرًا صحفيًا بالمسرح الكبير٬ للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية التى تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل بحضور أعضاء اللجنه التحضرية: الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافي٬ الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانه جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

وتأتى دورة هذا العام تحت عنوان "الموسيقى والمجتمع فى الوطن العربي" حيث تتناول ثلاثة موضوعات هى جدلية العلاقة بين الشباب العربي وتراثه الموسيقي ويدور حول أهمية تنشيط حركة إحياء التراث الموسيقي العربي وإعادة تقديمة بشكل يواكب التغيرات المجتمعية المتلاحقة ويتوافق مع الذائقة الجمالية للشباب العربي من خلال البحث في سبل إحياء وإعادة تقديم الأنماط الغنائية التي انحسرت منها الدور الغنائي، القصيدة، المونولوج الدرامي، النوبة، القدود، تراث المسرح الغنائي وغيرها بشكل معاصر يربط الشباب العربي بتراثهم الموسيقي الأصيل إلى جانب البحث في سبل تعريف الشباب بالآلات الموسيقية العربية التقليدية والشعبية وتشجعيهم علي تعلم العزف عليها والإبداع الموسيقي لها مع تناول تجارب الشباب الموسيقية في عالمنا العربي والكشف عن مدي اقترابها من التراث الموسيقي العربي أو اغترابها عنه٬ وكذلك تأثرها بموجات وافدة أو روافد أجنبية.

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