افتتاح معرض "الأنا والآخر" للفنانة التونسية هيفاء تكوتى

يستقبل مركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي بكورنيش الجيزة٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ حفل افتتاح معرض "الأنا والأخر" للفنانة التونسية هيفاء تكوتي، حيث يفتتح المعرض الذي يستمر 23 أكتوبر الجاري الدكتور خالد سرور٬ رئيس قطاع الفنون التشكيلية.



معرض"الأنا والآخر" لهيفاء تكوتي كان حاضرًا بمعني واسع جدًا في ممارستها الفنية٬ حيث يوجد العديد من الخطوط المتقاطعة في الأعمال منها الأثر والهوية والذاكرة، حيث اختارت العمل علي الذاكرة٬ فهي مصنع الأفكار وتخزن الذكريات بين الماض والحاضر.



يشار إلي أن "تكوتي" فنانة تشكيلية تونسية تخرجت من المعهد العالي للفنون الجميلة في تونس، وشاركت في العديد من المعارض والورش والمهرجانات الفنية في تونس والعديد من الدول الأخري مثل مصر، والكاميرون٬ والسنغال٬ وتركيا٬ وفرنسا٬ والجزائر٬ والمغرب٬ وفلسطين.