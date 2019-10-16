30 % نموًا فى مبيعات أجهزة الكمبيوتر فى الربع الثالث من 2019

قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس شعبة الحاسبات الآلية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن مبيعات أجهزة الكمبيوتر بأنواعها ومستلزماتها شهدت إقبالًا ملحوظًا خلال أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن الربع الثالث للعام الجاري حقق نحو 30% نموًا في حجم الأجهزة المباعة، والتي سجلت نحو 1.7 مليون جهاز.



وأضاف "إبراهيم" لـ"الدستور"، أن سوق مبيعات أجهزة التابلت والتليفونات الذكية شهد نموًا بنسبة 40 % خلال الربع الثالث للعام الجاري أيضًا، متوقعًا زيادة حجم المبيعات خلال الربع الرابع للعام الجاري، حيث إن مبيعات أجهزة اللاب توب والتابلت تفوقت على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.



وأشار "إبراهيم" إلى أن أسعار أجهزة الحاسبات المكتبية، اليوم الأربعاء، في أسواق القاهرة والإسكندرية، تراوحت ما بين 4900 و7850 جنيهًا، في حين بلغ سعر جهاز اللاب توب ديل i3 نحو 8200 جنيه، وجهاز ديل i5 حوالي 8600 جنيه، وديل i7 حوالي 11990 جنيهًا، وسجل سعر اللاب توب لينوفو i3 حوالي 7980 جنيهًا.



وبلغ سعر نوت بوك أيسر 1 تيرا بايت حوالي 6800 جنيه، وسعر نوت بوك أيسر i3 حوالي 6900 جنيه، وسعر نوت بوك أيسر X5 حوالي 5150 جنيهًا.