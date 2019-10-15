موراي يتجاوز كوبيانس العنيد في افتتاح بطولة أوروبا المفتوحة للتنس

استهل آندي موراي المصنف الأول على العالم سابقا مسيرته في بطولة أوروبا المفتوحة للتنس هذا الموسم بانتصار صعب بنتيجة 6-4 و7-6 على البلجيكي غير المصنف كيمر كوبيانس في انتويرب اليوم الثلاثاء.



وتعرض اللاعب البريطاني البالغ من العمر 32 عاما، الذي يواصل عودته عقب خضوعه لجراحة في مفصل الفخذ في يناير الماضي انقذت مسيرته، للإنهاك في المجموعة الثانية من مواجهته أمام اللاعب المشارك ببطاقة دعوة لكنه تمالك أعصابه ليتفوق عليه عقب ساعة واحدة و44 دقيقة.



ونال موراي، الذي حصد ثلاثة ألقاب للبطولات الأربع الكبرى من قبل، 75 في المئة من نقاط إرساله الأولى واقتنص أربع من بين ست نقاط لكسر ارسال منافسه أتيحت له ليتجاوز كوبيانس المصنف 158 على العالم محققا أول انتصار له في بطولة أوروبية ضمن بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين خلال 16 شهرا.



وسيواجه موراي في الدور المقبل بابلو كويفاس المصنف الثامن أو البوليفي هوجو ديليين اللذين سيلتقيان في الدور الأول.



ويأمل موراي، الذي فاز بأولى مبارياته في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين منذ خضوعه للجراحة وذلك في آسيا ليبلغ دور الثمانية في بطولة الصين المفتوحة، في استعادة كامل لياقة المباريات قبل أن يعود للعب في البطولات الأربع الكبرى بعد طول غياب وذلك خلال بطولة استراليا المفتوحة العام المقبل.



وكان الكوري الجنوبي كوون سون-وو قد تجاوز في وقت سابق اليوم الفرنسي ريشار جاسكيه بنتيجة 1-6 و6-3 و6-4 بينما تغلب فليسيانو لوبيز على كاميرون نوري 7-6 و6-4.



كما تأهل أيضا الألماني يان-لينارد شتروف والفرنسي جيل سيمون والايطالي يانيك سينر.