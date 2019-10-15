إيطاليا تحافظ على سجلها المثالي بانتصار سهل على ليختنشتاين

حافظت إيطاليا، التي تأهلت بالفعل لبطولة أوروبا لكرة القدم 2020، على سجلها المثالي في المجموعة العاشرة بالتصفيات محققة تاسع انتصار لها على التوالي بالفوز 5-صفر على ليختنشتاين اليوم الثلاثاء.



وضع فيدريكو برنارديسكي ايطاليا في المقدمة في الدقيقة الثانية قبل أن يضيف أندريا بيلوتي، الذي سجل هدفين، واليسيو رومانيولي وستيفان الشعراوي بقية الأهداف في اخر 20 دقيقة ليحقق فريق المدرب روبرتو مانشيني الانتصار الثامن خلال ثماني مباريات في المجموعة.



سجل تيمو بوكي هدفين لتتغلب فنلندا على أرمينيا 3-صفر وتشدد من قبضتها على المركز الثاني وتقترب من أول ظهور لها على الإطلاق في نهائيات بطولة أوروبا أو كأس العالم. وافتتح فردريك ينسن التسجيل في الدقيقة 31.



وابتعدت فنلندا، التي جمعت 15 نقطة من ثماني مباريات، بفارق خمس نقاط عن ارمينيا والبوسنة والهرسك، التي خسرت 2-1 أمام اليونان المضيفة وذلك مع تبقي مباراتين لكل فريق.