سويسرا تنعش آمالها في بلوغ بطولة أوروبا وتحرم ايرلندا من التأهل مبكرا

أنعشت سويسرا آمالها في التأهل المباشر لبطولة أوروبا لكرة القدم 2020 وحرمت ضيفتها أيرلندا من فرصة حجز مقعدها في البطولة عبر الفوز 2-صفر في أجواء متوترة وممطرة اليوم الثلاثاء في جنيف ما يفتح الصراع في المجموعة على مصراعيه.



ومنح حارس سفيروفيتش التقدم لسويسرا في الدقيقة 16 من تسديدة مفاجئة بينما حول شين دافي تسديدة أديميلسون بالخطأ نحو مرماه لتضمن سويسرا الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وكان بإمكان سويسرا أن تحسم فوزها مبكرا لكن تسديدة ريكاردو رودريجيز من ركلة جزاء أبعدها دارين راندولف حارس ايرلندا نحو القائم. وكان الحكم قد احتسب الركلة اثر لمس شيموس كولمان الكرة داخل منطقة الجزاء ليُطرد بعدها اللاعب لحصوله على الانذار الثاني.



وتملك ايرلندا، التي يتبقى لها مباراة واحدة، 12 نقطة مثل الدنمرك مقابل 11 لسويسرا التي تتبقى لها مباراتان وهو نفس حال الدنمرك.