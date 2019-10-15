محرز يقود الجزائر لفوز كبير على كولومبيا

قاد مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز منتخب بلاده الجزائر إلى فوز كبير على نظيره الكولومبي 3-صفر الثلاثاء في مدينة ليل الفرنسية في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.



وسجل محرز ثنائية في الدقيقتين 20 و65 بعدما افتتح مهاجم السد القطري بغداد بونجاح التسجيل في الدقيقة 15.



وعوضت الجزائر، بطلة إفريقيا التي كانت تخوض مباراتها الأولى في الأراضي الفرنسية منذ 2008، سقوطها في فخ التعادل امام ضيفتها جمهورية الكونغو 1-1 الخميس الماضي في البليدة في مباراة ودية أيضا.