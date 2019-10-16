أمير قطر يصرف 2 مليار دولار لتحسين صورته عالميًا (فيديو)

أعدت مؤسسة ماعت جروب، تقريرًا عن الحملات التي تقوم بها قطر من أجل تحسين صورتها أمام العالم، بعد أن فضحت الدول العربية الخفايا المتعلقة بدعم الدوحة للإرهاب في المنطقة.



وكشف التقرير، أن قطر صرفت أكثر من 2 مليار دولار لشركات علاقات عامة عالمية للترويج لها، ويحاول تميم تلميع صورته في المحافل الدولية بالاعتماد على هذه الشركات العالمية لتحسين الصورة أمام زعماء الدول، واستغلال أي بطولات لصالح النظام القطري، التي كان آخرها مشاركة بطولة كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل، والتي يشارك فيها نادي ليفربول الإنجليزي، ولكن النادي كان حريصًا على أن لا يتم استغلال النجم العالمي والمصري محمد صلاح سياسيًا من قبل أمير قطر.



وأوضح التقرير الذي أعدته ماعت جروب، أن أمير قطر يستغل المشاهير لتحسين وتلميح صورته أمام الآخرين، وخاصة في ظل قضايا دعم قطر للإرهاب، والفساد الرياضي الذي يشهده نظام تميم في الدوحة.