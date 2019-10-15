محمد فراج يكشف تفاصيل انضمامه لناشئي النادي الأهلي.. وسبب تركه للرياضة

كشف الفنان محمد فراج، تفاصيلا جديدة عن بدايته وكونه كان من ضمن ناشئي النادي الأهلي.



وقال خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه بدأ كأي لاعب كرة في مركز شباب، وكذلك الشارع، مرورا بنوادي كثيرة منها نادي النصر، ووصولًا إلى ناشئين النادي الأهلي.



وأضاف: "أن سبب ابتعاده عن كرة القدم هو رغبة والديه واللذان كان يحلمان له بمستقبل كأحمد زويل، ولذا ترك الكرة نهائيًا تلبية لرغبتهما".



وأكد خلال الحلقة أنه متعصب جدًا للنادي الأهلي وبشكل يتزايد مع تقدمه في السن والخبرات.

