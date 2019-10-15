نتنياهو يطلب من بوتين العفو عن إسرائيلية أدينت بتجارة المخدرات

طلب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، العفو عن إسرائيلية تحمل الجنسية الأمريكية صدر ضدها حكم بالسجن سبع سنوات ونصف السنة بعد العثور على جرامات من نبات القنب المخدر في حقائبها بمطار موسكو.



وتسببت قضية نعمة يساكر في نزاع علني نادر بين إسرائيل وروسيا.



وتقول أسرتها إن المرأة المولودة في نيوجيرزي بالولايات المتحدة عوقبت بأكثر مما تستحق للضغط على إسرائيل للإفراج عن روسي محتجز في إسرائيل بطلب من الولايات المتحدة التي تريد تسليمه إليها.



وألقي القبض على نعمة في أبريل بعد أن عثرت الشرطة على تسعة جرامات من نبات القنب المخدر في حقائبها خلال توقفها في المطار في طريقها من الهند إلى إسرائيل.

وصدر الحكم عليها يوم الجمعة لإدانتها بتهريب المخدرات.



ويبدو أن نتنياهو يستبعد أي عملية تبادل للمسجونة الإسرائيلية بالمحتجز الروسي إذ صرح بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت تسليمه إلى الولايات المتحدة.