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عالم

"قسد" تكبد مليشيات تركيا خسائر فادحة في عين العرب

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:27 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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دارت اشتباكات عنيفة بين القوات التركية المعتدية على سوريا من جانب وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر في مناطق تل تمر وعين عيسى ورأس العين وتل أبيض وريف عين العرب، منيت خلالها تركيا والميلشيات الموالية لها بخسائر فادحة.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم الثلاثاء، عن اندلاع معارك شرسة على جبهات عدة ضمن منطقة شرق الفرات، بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية " قسد"، فيما تمكنت قسد من تدمير أكثر من 10 آليات عسكرية تابعة للفصائل الموالية لتركيا في منطقة الجلبية التابعة لعين العرب وذلك بعد استهدافها بالقذائف والصواريخ والرشاشات الثقيلة.

كما دارات اشتباكات عنيفة وفقا للمرصد على محوري عالية وأربعين بريف تل تمر أفضت إلى سيطرة قسد على القريتين، في حين تواصل القوات التركية والفصائل هجومها العنيف على مدينة رأس العين ومحاورها الغربية بالإضافة لريف مدينة تل أبيض عند الشريط الحدودي بإسناد بري مكثف وعنيف.

وأكد المرصد مقتل اثنين من قوات الجيش السوري وإصابة آخرين منهم بجراح، نتيجة استهداف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها لمواقعهم شرق بلدة عين عيسى، التي شهدت عصر اليوم معارك عنيفة بين القوات التركية، وبين قسد التي تصدت بدورها لهجوم الأول وكبدته خسائر بشرية ومادية، في حين تمكن مقاتلون في قسد من الاستيلاء على آلية عسكرية تركية في منطقة العالية جنوب تل تمر.

وخلفت هذه العمليات أكثر من 21 قتيلًا من الفصائل الموالية لتركيا، و9 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى بين طرفي القتال بعضهم في حالات خطرة.

وارتفع قتلى قسد إلى 163 قتيلا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية كما ارتفع تعداد قتلى الفصائل الموالية لتركيا إلى 149 قتيل فيما قتل 8 جنود أتراك خلال الاشتباكات والاستهدافات.

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