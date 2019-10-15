كوسجي ضمن 11 مرشحة لجائزة أفضل رياضية في ألعاب القوى هذا العام

قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الثلاثاء، إن اسم العداءة الكينية بريجيد كوسجي صاحبة الرقم القياسي لسباق ماراثون السيدات ورد ضمن 11 اسما مرشحا لنيل جائزة أفضل رياضية هذا العام.



وأنهت كوسجي (25 عاما) مسافة سباق ماراثون شيكاجو في ساعتين و14.04 دقيقة يوم الأحد الماضي محطمة زمن البريطانية باولا رادكليف القياسي الذي استمر 16 عاما والبالغ ساعتين و15.25 دقيقة في لندن عام 2003.



وتضم قائمة المرشحات الأمريكية دليلة محمد التي حطمت في وقت سابق هذا الشهر رقمها القياسي العالمي لتفوز بسباق 400 متر حواجز للسيدات في بطولة العالم الأخيرة في قطر بعد أن سجلت 52.16 ثانية.



وعبرت دليلة (29 عاما)، بطلة أولمبياد 2016، خط النهاية متفوقة بفارق 0.04 ثانية على رقمها العالمي السابق الذي سجلته في يوليو الماضي.



كما ضمت القائمة أيضا بطلات عالم مثل الكينية بياتريس تشيبكويتش (ثلاثة آلاف متر موانع) ومواطنتها هيلين اوبيري (خمسة آلاف متر) والجاميكية شيلي-آن فريزر-برايس (100 متر وأربعة في 100 متر) والبريطانية كاترينا جونسون-طومسون (السباعي).



وأكملت الهولندية سيفان حسن والروسية ماريا لاسيتسكيني والألمانية ماليكا ميهامبو والبحرينية سلوى عيد ناصر والفنزويلية يوليمار روخاس بقية أسماء القائمة.



ويمكن للجمهور التصويت عبر الإنترنت من خلال حسابات الاتحاد الدولي لألعاب القوى بمواقع التواصل الاجتماعي حتى الخامس من نوفمبر

وتم الإعلان عن أسماء المرشحين من الرجال أمس الاثنين.



وسيتم الإعلان عن الفائزين لهذا العام على الهواء مباشرة في حفل توزيع جوائز ألعاب القوى العالمية 2019 في نوفمبر المقبل.