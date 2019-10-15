هاميلتون: الحياة كانت بلا معنى حتى أصبحت نباتيا

تحدث البريطاني لويس هاملتون بطل العالم في سباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الثلاثاء عن حالة "الفوضى" التي تسود كوكب الأرض وقال إن حياته كانت بلا معنى حتى أصبح نباتيا.



وأثار هاميلتون سائق مرسيدس القلق في البداية حين بدأ في نشر سلسلة من التدوينات على انستجرام الذي يحظى فيه بمتابعة أكثر من 13 مليون شخص قال فيها إنه يشعر برغبة "في التخلي عن كل شيء".



وأوضح هاميلتون (34 عاما) الذي يمكنه التتويج بلقبه السادس في بطولة العالم خلال سباق المكسيك الأحد المقبل "لماذا تنزعج إذا كان العالم تسوده هذه الفوضى ولا يظهر الناس أي اهتمام" وذلك دون أن يشير إلى ما يعني.



ونشر هذا التعليق بعد يومين من فوز مرسيدس بلقب الصانعين للمرة السادسة على التوالي في سباق اليابان وهو ما أثار قلق بعض جمهوره بشأن حالته الذهنية ونشروا رسائل دعم له.



وأوضح هاميلتون لاحقا أنه كان يتحدث عن البيئة وأنه يريد أن يتحول الناس إلى نباتيين. وقال إن الأمر استغرق منه 32 عاما لفهم تأثير ذلك عليه.



وأوضح "أشعر بحزن الآن كلما فكرت في مصير العالم "نقترب شيئا فشيئا من انقراض جنسنا البشري بسبب استنزاف مواردنا بشكل مفرط.