منتخب الدنمارك يفوز على لوكسمبرج برباعية نظيفة

حقق المنتخب الدنماركي لكرة القدم انتصارا كبيرا على لوكسمبرج برباعية دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نوردجيسكي أرينا.



وافتتح مارتن بريثويت التسجيل للدنمارك في الدقيقة 13 ثم أضاف زميله كاسبر دولبيرج ثنائية للفريق في الدقيقتين 21 و59، قبل أن يضيف كريستيان جيثكيير الهدف الرابع في الدقيقة 67.



ويستأنف الفريقان مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في نوفمبر المقبل.