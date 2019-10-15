مقدونيا الشمالية تضبط عصابة لتهريب البشر من بينها شرطيان

أعلنت السلطات في مقدونيا الشمالية ضبط عصابة كبيرة لتهريب البشر واعتقال 9 من أفرادها من بينهم عنصران من الشرطة.



وأوضحت الشرطة في مقدونيا الشمالية، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الاعتقالات تمت خلال مداهمات أمس الاثنين واليوم في العاصمة سكوبيه ومدينتين أخريتين.



وقالت الشرطة إن هذه الأحداث سبقتها عملياتُ استطلاع لمدة ثمانية أشهر، مشيرة إلى أن المعتقلين التسعة يحملون جنسية مقدونيا الشمالية وتتراوح أعمارهم ما بين 20 و49 عامًا.



وقامت هذه المجموعة بعمليات تهريب منظمة لحوالي 400 مهاجر، أغلبهم من أفغانستان وباكستان والعراق وبنجلاديش، وإيوائهم في مقدونيا الشمالية بين شهري مارس وأكتوبر من العام الجاري.